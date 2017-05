dpa

Senatsverwaltung warnt vor Giftködern: Hunde gestorben

Die Berliner Justizverwaltung warnt Hundebesitzer und Eltern kleiner Kinder erneut vor Giftködern. In diesem Frühling seien bereits mehrere Hunde gestorben, nachdem sie Lockmittel auf Straßen, Plätzen und Grünanlagen gefressen hätten, teilte die Senatsverwaltung am Freitag mit. Auch für Kinder seien die Giftstoffe, die zum Beispiel in Fleischstücken versteckt sein könnten, gefährlich. Im Berliner Giftköderatlas wurden innerhalb eines Jahres 27 nachgewiesene Funde veröffentlicht.

«Wer Giftköder auslegt, bedroht damit nicht nur Leib und Leben von Hunden», sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). «Für solche Taten fehlt mir jedes Verständnis. Das Auslegen von Giftködern ist eine Straftat und wird auch so behandelt.» Der Tierschutzbeauftragte Horst Spielmann riet Hundebesitzern bei einem Verdacht zum sofortigen Besuch beim Tierarzt oder Notdiensten für Tiere. Hilfreich sei darüber hinaus eine Strafanzeige bei der Polizei oder eine Meldung beim Veterinäramt des Bezirks.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen