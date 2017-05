Energie mühelos in der Pokalrunde: Wollitz will Zweitligist

Energie-Kapitän Marc Stein reckte den Landespokal in den blauen Fußball-Himmel über dem Stadion der Freundschaft - Trainer Klaus-Dieter Wollitz träumte von der Auslosung zur ersten DFB-Runde: «Dortmund, Schalke oder Bayern wären natürlich ein Highlight für die gesamte Region: Aber sportliche Chancen für uns gleich null. Besser vielleicht ein Zweitligist vor ausverkauftem Haus.»

«Wir hoffen auf ein günstiges Los, dann ist alles möglich», sagte Stein. Torschütze Streli Mamba - außerdem traf Fabio Viteritti per Strafstoß für Energie Cottbus - wünschte sich in euphorischer Stimmung sogar den VfB Stuttgart als Pokalgegner. Wollitz, der in der kommenden Saison auf den Richtung 3. Liga abwandernden Mittelfeldspieler Joshua Putze verzichten muss, blieb nüchterner.