Imbiss-Brand am Flughafen-Schönefeld: Terminals geräumt

Nach einem Brand am Flughafen Berlin-Schönefeld sind am Freitagmorgen zwei Terminals geräumt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein Imbisswagen vor dem Terminal A Feuer gefangen. Wegen des Rauchs mussten die Terminals A und B zwischenzeitlich evakuiert werden. Der Flughafen meldete Verspätungen beim Einchecken. Noch am Vormittag sei der Betrieb wieder angelaufen. Die Verspätungen sollten sich nach Angaben des Flughafens in Grenzen halten, weil das nicht betroffene Terminal D Abfertigungen übernehmen konnte.

Der Brand wurde demnach von der eigenen Flughafenfeuerwehr schnell gelöscht. Verletzte gab es nicht. Vorsorglich wurden auch die Feuerwehren aus dem Umkreis zum Einsatzort gerufen. Warum der Imbiss brannte und wie viele Passagiere in Sicherheit gebracht wurden, war noch unklar.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen