Mann bei Polizeieinsatz angeschossen

Polizisten haben bei einem Einsatz in Berlin-Schöneberg einem Mann in den Oberschenkel geschossen. Nach Angaben der Ermittler war die Polizei am Freitag gerufen worden, weil der Mann einen Autospiegel abgetreten hatte. Als die Polizisten in der Arnulfstraße eingetroffen seien, habe der Mann die Beamten mit einem Messer bedroht. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

