Blitzeinbruch mit Auto in Kaufhaus: Uhren und Schmuck weg

Immer wieder haben es Diebe in Berlin auf Goldschmuck, Diamanten und teure Uhren abgesehen. Wie rabiat die Methoden für den großen Raubzug sind, zeigt nun wieder ein Einbruch in Berlin-Steglitz.

Berlin (dpa/bb) - Mit voller Wucht krachte das Auto in den Eingang des Kaufhauses in der Berliner Schloßstraße. Dann muss alles blitzschnell gegangen sein: Mehrere Täter zerschlugen am Freitag gegen 4.00 Uhr Glasvitrinen und rafften Schmuck und Uhren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Obwohl Alarm ausgelöst wurde, eine Vernebelungsanlage ansprang und auch die Polizei rasch vor Ort war, konnten die Täter flüchten. Der Wert der Beute war noch unklar.