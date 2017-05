Auto kracht in Kaufhaus-Filiale

Ein Auto ist am Freitagmorgen in ein Steglitzer Kaufhaus gekracht. Nach Polizeiangaben fuhr der Wagen gegen vier Uhr durch eine Eingangstür der Karstadt-Filiale in der Schloßstraße. Ob es sich um einen Einbruchsversuch handelt, konnte die Polizei noch nicht sagen. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.

Letzte Änderung: Freitag, 26. Mai 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

