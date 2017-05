Energie Cottbus und BFC Dynamo erreichen DFB-Pokal

Ex-Bundesligist Energie Cottbus und der BFC Dynamo haben in Brandenburg und Berlin das Landespokal-Finale gewonnen. Beide hoffen auf das große Los.

Cottbus (dpa/bb) - Ex-Bundesligist FC Energie Cottbus hat das brandenburgische Landescupfinale souverän mit 2:0 (1:0) gegen Luckenwalde gewonnen und erstmals seit 2015 den lukrativen Sprung in die erste DFB-Pokalrunde geschafft. In Berlin holte sich der BFC Dynamo zum fünften Mal den Sieg im Landespokal durch ein 3:1 (0:0,0:0) nach Verlängerung über Viktoria 89. Beide Regionalligisten hoffen jetzt auf das große Los.

Nachdem es nach 90 Minuten vor 6690 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zwischen Dynamo und Viktoria 0:0 gestanden hatte, fielen in der Verlängerung vier Tore. Der eingewechselte Otis Breustedt brachte den Rekordmeister der ehemaligen DDR in der 95. Minute 1:0 in Führung. Viktoria-Kapitän Ümit Ergirdi glich in der 111. Minute zum 1:1 aus, ehe Kai Pröger mit zwei Treffern die Partie zugunsten Dynamos entschied (118., 120.).