Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln sind zwei Autofahrerinnen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Bei der Karambolage am Donnerstag wurden fünf Autos beschädigt, teilte die Polizei mit. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin war in Donaustraße/Ecke Roseggerstraße betrunken mit dem Auto einer 50-Jährigen zusammengestoßen, die von rechts gekommen war. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos gegen drei geparkte Wagen geschleudert.

Letzte Änderung: Donnerstag, 25. Mai 2017 18:00 Uhr

Quelle: dpa

