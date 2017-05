dpa

Charité gibt menschliche Überreste an Namibia zurück

Berlin (dpa) - Die Berliner Charité will die sterblichen Überreste von 16 Menschen an Namibia zurückgeben. Diese waren während der deutschen Kolonialzeit nach Deutschland gelangt und befinden sich in den Anthropologischen Sammlungen der Universitätsklinik. Wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der CDU mitteilte, handelt es sich um zehn Schädel, fünf Skelette und ein Schulterblatt. Ein konkreter Übergabetermin werde mit der Botschaft von Namibia vereinbart, sobald diese die Einzelheiten des Transports geklärt habe.

An der Charité gab es zwischen 2011 und 2013 ein Forschungsprojekt zur Herkunft von menschlichen Überresten aus den Anthopologischen Sammlungen. Die geplante Rückgabe beruht auf den Ergebnissen des Projekts. Seit 2011 wurden bisher schon die Überreste von 91 Menschen an deren Heimatländer zurückgeschickt: an Namibia, Australien, Tasmanien und Argentinien/Paraguay.

