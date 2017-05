Abgeblitzt und ausgerastet: Trio verprügelt zwei Männer

Nach einem erfolglosen Flirt-Versuch haben drei junge Männer am Bahnhof Schöneweide auf zwei 20-Jährige eingeschlagen und -getreten. Eines der Opfer habe bei der Schlägerei am Mittwochabend eine Platzwunde am Kopf erlitten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Die drei betrunkenen Männer im Alter von 16, 19 und 22 Jahren hatten zuvor erfolglos versucht, zwei 39 und 47 Jahre alte Frauen zu umgarnen.

Als die Frauen das Trio abblitzen ließen, machten sich die 20-Jährigen darüber lustig. Das fanden die anderen nicht zum Lachen und stellten die beiden zur Rede. Einer wickelte sich kurz darauf eine Halskette um die Faust und schlug damit einem 20-Jährigen auf den Kopf. Er und sein Begleiter gingen zu Boden, die drei prügelten und traten weiter auf sie ein. Schließlich flüchteten sie vom Tatort, Bundespolizisten nahmen sie jedoch in der Nähe fest. Rettungskräfte versorgten die beiden Verprügelten vor Ort.

Letzte Änderung: Donnerstag, 25. Mai 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

