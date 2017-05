dpa

Auto prallt gegen Baum: Beifahrerin schwer verletzt

In Berlin-Spandau ist ein 58-Jähriger mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 46 Jahre alte Beifahrerin sei bei dem Unfall am Mittwochabend auf der Ruhlebener Straße schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Rettungskräfte brachten sie mit Verdacht auf einen Beckenbruch ins Krankenhaus. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Warum das Auto von der Straße abkam, war zunächst unklar. Nach dem Unfall fing der Motorraum Feuer, ein Passant konnte den Brand aber mit dem Handfeuerlöscher aus seinem Auto löschen.

