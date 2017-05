dpa

Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Manschnow (dpa/bb) - Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist in Ostbrandenburg mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Das Auto kam in der Nacht zu Donnerstag auf der Bundesstraße 1 bei Manschnow (Märkisch-Oderland) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Andere Autos waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Der 46-Jährige saß alleine im Wagen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 25. Mai 2017 10:00 Uhr

Quelle: dpa

