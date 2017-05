Wiede verhindert Füchse-Niederlage

Die Füchse Berlin haben in letzter Sekunde die nächste Enttäuschung nach dem verlorenen Finale im EHF-Pokal verhindert. Nationalspieler Fabian Wiede gelang Sekunden vor dem Ende noch der 25:25 (14:13)-Ausgleich in der Handball-Bundesliga gegen den SC Magdeburg. Mit dem Punktgewinn wahrten die Füchse als Tabellen-Vierter ihre Chance auf den Champions-League-Platz drei. In einer rassigen Partie vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle war Steffen Fäth mit fünf Toren bester Berliner Schütze.

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein intensives, hart umkämpftes Derby. Magdeburg gehörte die Anfangsphase gegen abschlussschwache Füchse. Mit einer 4:0-Serie legten die Berliner einen Zwischenspurt zum 6:5 (15.) hin. Sicherheit brachte das aber nicht ins Spiel der Gastgeber. Magdeburg profitierte anschließend von schlecht abgeschlossenen Angriffen und einer nicht immer sicheren Füchse-Deckung. Doch wie schon zu Beginn kämpften sich die Berliner zurück und führten zur Pause knapp mit 14:13.

In der zweiten Hälfte vergaben die Füchse weiter gute Chancen gegen den sehr gut aufgelegten SCM-Torwart Jannick Green Krejberg. Doch auch Silvio Heinevetter im Füchse-Tor hielt herausragend. Das Spiel blieb spannend, und die Zuschauer gingen lautstark mit. Vier Minuten vor Schluss ging Magdeburg dann mit 25:22 in Führung. Die Gastgeber wendete in einer irren Schlussphase die Niederlage noch ab.

