Ermittlungen nach Hitler-Gruß gegen 47-Jährigen

Der Staatsschutz ermittelt gegen einen 47-Jährigen, der am S-Bahnhof Jannowitzbrücke betrunken den Hitler-Gruß gezeigt und laut «Sieg Heil» gerufen haben soll. Zudem habe der Mann an einem Backshop einen Schwarzen rassistisch beschimpft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Atem-Alkoholkontrolle ergab rund 2,7 Promille.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 19:10 Uhr

