Illegaler Müll: Neukölln setzt weiter Müllsheriffs ein

Im Kampf gegen illegalen Müll auf den Straßen setzt der Berliner Bezirk Neukölln nach einer Testphase weiter auch auf einen privaten Sicherheitsdienst. Die Müllsheriffs gehen in die Verlängerung, teilte der Bezirk am Mittwoch mit. «Das Entdeckungsrisiko muss real sein, um Menschen davon abzuhalten, unsere Straßen zu vermüllen», erklärte Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). In der vierwöchigen Pilotphase sei die Müllmenge durch die Kontrolle an den Hotspots reduziert worden. «Wir wissen jetzt, dass die Ablagerung von Müll in Sekunden geschieht: Teilweise wird er aus dem fahrenden Auto geworfen», so Giffey. Ein großer Teil sei gewerblicher Müll.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 18:30 Uhr

