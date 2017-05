dpa

Polizei zerschlägt Bande von Dealern und Islamisten

Bei einem Großeinsatz gegen eine Bande von Drogenhändlern hat die Berliner Polizei auch vier gewaltbereite Islamisten festgenommen. Insgesamt wurden neun Männer gefasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An den Razzien am frühen Morgen waren auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Bei sechs Durchsuchungen wurden Waffen, Drogen und elektronische Geräte wie Handys und Computer beschlagnahmt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

