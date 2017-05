Polizei verhaftet Bande von Islamisten und Dealern

Immer wieder schlägt die Polizei gegen Islamisten wegen Terrorverdachts zu. Einer jetzt gefassten Bande kam die Ermittler offenbar durch deren Verwicklungen in den Drogenhandel auf die Spur.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat eine Bande von Drogenhändlern und gewaltbereiten Islamisten zerschlagen. Bei dem Großeinsatz wurden am frühen Mittwochmorgen neun Männer in verschiedenen Teilen der Hauptstadt festgenommen. «Vier davon sind dem gewaltbereiten islamistischen Spektrum zuzuordnen», teilte die Polizei mit.

An den Razzien am frühen Morgen waren auch Spezialeinheiten der Polizei und eine Einsatzhundertschaft beteiligt. Bei den Durchsuchungen von sechs Wohnungen oder anderen Räumen in Neukölln, Köpenick, Marzahn und Zehlendorf beschlagnahmten Polizei und Staatsanwaltschaft Waffen, Drogen und elektronische Geräte wie Handys und Computer. Gegen drei der mutmaßlichen Islamisten lagen bereits Haftbefehle vor. Der vierte sollte einem Richter vorgeführt werden, damit ein Haftbefehl erlassen wird.