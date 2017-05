dpa

Kirchentag: Schau mit Bibel-Pflanzen auf IGA in Marzahn

Berlin (dpa/bb) - Pünktlich zum Evangelischen Kirchentag präsentiert die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn Pflanzen aus der Bibel. Unter dem Motto «Das Paradies ist überall», können Besucher von Donnerstag an symbolische Pflanzen wie Olivenbaum, Myrte oder Rose in einer speziellen Ausstellung betrachten, wie IGA-Geschäftsführerin Katharina Lohmann am Mittwoch sagte. Die Schau zum Reformationsjubiläum wurde zusammen mit dem Deutschen Historischen Museum erarbeitet und wird in einer der großen Schauhallen zu sehen sein.

Kirchentags-Besucher, die einen Abstecher in den östlichen Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf machen wollen, kommen laut Lohmann für 10 Euro in die IGA. Zudem werden Gospelchöre auftreten, auch Andachten sind geplant. Ein normales Ticket kostet 20 Euro, inbegriffen sind beliebig viele Fahrten mit der Kabinen-Seilbahn, die über die Parklandschaft schwebt.

Laut Geschäftsführerin wurden bislang mehr als 350 000 Eintrittskarten verkauft. Prognostiziert sind bis zum Ende der IGA am 15. Oktober etwa zwei Millionen Besucher.

Der Kirchentag sollte am Mittwochabend mit drei Gottesdiensten in Berlin eröffnet werden. Zu dem fünftägigen Glaubensfest werden 140 000 Dauerteilnehmer sowie Zehntausende Tagesbesucher erwartet. Rund 2500 Veranstaltungen stehen auf dem Programm.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

