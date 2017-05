dpa

Einsturz in Berlin-Adlershof: Ein Mensch schwer verletzt

Bei Bauarbeiten an einem Dienstgebäude des Berliner Bezirksamtes Treptow-Köpenick ist am Mittwoch die Dachkonstruktion teilweise eingestürzt. Ein Mensch wurde schwer verletzt und von einem Notarzt versorgt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Ob es sich um einen Mitarbeiter des Bezirksamtes oder einen Bauarbeiter handelte, war zunächst nicht bekannt. Auch war unklar, wie es zu dem Einsturz an dem Gebäude in der Straße Zum Großen Windkanal kommen konnte. Feuerwehrleute untersuchten das Gebäude, in dem unter anderem das Jugendamt untergebracht ist. Ob weitere Einsturzgefahr besteht, konnte der Sprecher am Mittag noch nicht sagen.

