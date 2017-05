Homophober Angriff auf Mann in Tram: Täter stellen sich

Rund drei Monate nach einem schwulenfeindlichen Übergriff haben sich zwei weitere Angreifer der Polizei gestellt. Am 4. März hatten zwei Männer und eine Frau einen 39-jährigen Mann, der mit seinem Lebensgefährten in einer Tram in Berlin-Gesundbrunnen unterwegs war, beschimpft und ihm eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf hatte sich bereits einer der Tatverdächtigen gestellt. Am Dienstag meldeten sich nun eine 28-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Gegen beide war bereits Haftbefehl erlassen worden.

Quelle: dpa

