Brandenburger Erdbeeren wieder frisch vom Feld

Das erste heimische Obst des Jahres ist da: Für Erdbeeren ist am Mittwoch in Brandenburg offiziell die Haupterntezeit eröffnet worden. Die Landwirte müssten in diesem Jahr einen schweren Start verkraften, teilte das Agrarministerium mit. Frost im März und Mai ließen viele Blüten und Fruchtansätze erfrieren. Die Schäden werden derzeit noch erfasst für mögliche Hilfen von Bund oder Land.

In Brandenburg gedeihen auf etwa 400 Hektar Erdbeeren der Sorten «Elsanta», «Clery», «Darselect», «Sonata» oder «Yamaska». Sie werden direkt in der Region vermarktet. Haupterntemonate sind Mai und Juni.

