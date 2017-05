Das bedeutet das Symbol auf der neuen 50-Euro-Goldmünze

Nur 7,78 Gramm schwer, 20 Millimeter breit - und schon ausverkauft: Pünktlich zu den 500-Jahr-Feiern der Reformation ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine 50-Euro-Goldmünze herausgegeben worden. Darauf zu sehen ist die «Lutherrose» als wichtiges Symbol für Martin Luthers Theologie: Kreuz, Herz, Blüte, Ring. Kurprinz Johann Friedrich hatte Luther auf der Veste Coburg 1530 einen Siegelring mit einem Wappen überreicht. Der Reformator verwendete das Symbol als Siegel für den Briefverkehr, heute nutzt es die lutherische Kirche.

Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) sagte am Mittwoch bei der Präsentation der Münze in München: «Die Reformation hat die Weltgeschichte in Politik, Religion, Kultur und Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Mit der «Lutherrose» als Motiv einer neuen Goldmünze wird das Ereignis besonders gewürdigt.»