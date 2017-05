Polizeianwärter-Jahrgang 2016 in Oranienburg vereidigt

Die 90 Frauen und 242 Männer haben ein hartes Auswahlverfahren hinter sich. Jetzt sind sie ihrem Traumberuf Polizist ein Stück näher gekommen.

Oranienburg (dpa/bb) - An der Polizeifachhochschule in Oranienburg sind am Mittwoch 332 Polizeianwärter vereidigt worden. Sie hatten im vergangenen Jahr ihre Ausbildung begonnen. 19 junge Leute brachen die Laufbahn ab - die meisten auf eigenen Wunsch, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Damit liege die Abbrecherquote bei rund 5,6 Prozent und sei moderat, hieß es.