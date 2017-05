dpa

Tausende Polizisten bewachen Kirchentag

Großveranstaltungen ist Berlin gewohnt. Silvesterpartys, Karneval der Kulturen, Fußball-Fanmeilen und der Marathon wechseln sich im Jahresverlauf ab. Der Kirchentag in Berlin und Wittenberg steht nun wegen des Terroranschlags in Manchester besonders unter Beobachtung.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem islamistischen Terroranschlag auf ein Konzert in Manchester ist die Berliner Polizei beim Evangelischen Kirchentag und dem DFB-Pokalendspiel am Wochenende besonders wachsam. Die Sicherheitsvorkehrungen sind deutlich schärfer als bei früheren Kirchentagen. Besonders gesichert wird der Auftritt des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama am Donnerstag am Brandenburger Tor.

Die Polizei geht von einer «hohen abstrakten Gefährdungslage» aus - diese Einschätzung der Terrorgefahr gilt allerdings schon seit Jahren. Für eine neue, konkrete Terrorgefahr an diesem Wochenende gibt es demnach keine Anzeichen. Daher sei an dem schon fertigen Sicherheitskonzept nach dem Anschlag auch nichts Grundsätzliches verändert worden, sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel am Mittwoch im RBB-Inforadio. Hundertprozentige Sicherheit gebe es aber nie, betonte Geisel. Verletzlich sei eine offene Gesellschaft immer.

Vom (heutigen) Mittwoch bis zum Sonntag werden in Berlin mehr als 100 000 Besucher erwartet. Allerdings verlassen gleichzeitig Zehntausende die Stadt und verbringen das lange Wochenende an der Ostsee oder in anderen Städten. Verkehrsbehinderungen rund um Brandenburger Tor wird es wegen der vielen Absperrungen aber trotzdem geben. «Wir sind eine 3,6-Millionen-Einwohner-Stadt, wenn 200 000 dazu kommen, kriegen wir das schon hin», sagte Geisel.

Die Polizei griff auch auf Sicherheitskonzepte von früheren Großveranstaltungen wie den Fußballfanmeilen zurück. Nach dem Anschlag in Manchester wurde das Konzept noch einmal überprüft. Rund um den Kirchentag sind mehr als 2000 Polizisten im Einsatz. Insgesamt sollen über das lange Wochenende verteilt 6000 Polizisten und andere Einsatzkräfte aus Berlin, von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern in Berlin unterwegs sein.

Gegen Terroristen wurden Betonbarrieren an Zufahrten zu den verschiedenen Veranstaltungsorten des Kirchentags aufgestellt. Die Polizei setzt auch eigene Autos und Mannschaftswagen als Sperren ein.

Polizisten werden mit Sprengstoff-Suchhunden unterwegs sein, bestimmte Orte will die Polizei mit Hilfe von Videokameras im Auge behalten. Ordner und private Wachleute kontrollieren die Taschen der Besucher. Am Brandenburger Tor sollen vor dem Auftritt Obamas die Gullys abgesucht werden, Scharfschützen des Landeskriminalamtes (LKA) werden sich dann auf umliegenden Dächern postieren.

Die Polizei will zudem am Samstag die Fußballfans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt auseinanderhalten. Die beiden Bundesligisten treffen am Abend im Olympiastadion zum Endspiel um den DFB-Pokal aufeinander. Die Polizei warnte außerdem alle Berliner und Touristen explizit vor Taschendieben, die an solchen Wochenenden besonders gerne zuschlagen.

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, versicherte am Mittwoch: «Wir haben das sehr sorgfältig geplant, mit den Behörden ein genaues Sicherheitskonzept ausgearbeitet, das auch an keinerlei finanziellen Grenzen scheitern kann. Da muss einfach so viel Sicherheit wie möglich gewährleistet sein.» Er sagte im Bayerischen Rundfunk aber auch: «Absolute Sicherheit gibt’s nirgendwo.»

Innensenator Geisel zeigte sich optimistisch, dass die Hauptstadt für das kommende Wochenende gut gerüstet sei. «Ich denke schon, dass wir mit einer gewissen Gelassenheit reagieren sollten. Wir werden einen bunten, fröhlichen, offenen Kirchentag in Berlin erleben und hoffentlich wunderschönen Fußball beim Pokalfinale», sagte er. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte Berlin zuvor zusätzliche Unterstützung angeboten.

Quelle: dpa

