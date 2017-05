dpa

Innensenator vertraut auf Sicherheitskonzept für Kirchentag

Berlins Innensenator Andreas Geisel ist optimistisch, dass die Stadt mit ihrem Sicherheitskonzept für das kommende Wochenende gut gerüstet ist. «Wir werden einen bunten, fröhlichen, offenen Kirchentag in Berlin erleben und hoffentlich wunderschönen Fußball beim Pokalfinale», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Inforadio des RBB. Rund 6000 Einsatzkräfte sollen demnach sicherstellen, dass es nicht zu einem Terroranschlag wie in Manchester kommt. «Die Berliner Polizei ist erfahren in solchen Großlagen. Wir sind die Hauptstadt der Demonstrationen», sagte Geisel.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte Berlin zuvor zusätzliche Unterstützung angeboten. «Wenn es sich aufgrund der Lageentwicklung als nötig erweist, auf Bundeskräfte zurückzugreifen, dann werde ich das selbstverständlich auch tun», sagte Geisel. Derzeit sei die Stadt aber gut aufgestellt. Auch Videoüberwachung werde es geben.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 10:00 Uhr

