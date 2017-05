dpa

Räuber überfallen Supermarkt

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Spandau einen Supermarkt überfallen. Die maskierten Täter kamen am Dienstagabend in das Geschäft in der Rauchstraße und bedrohten die Kassiererinnen mit Schusswaffen, wie die Polizei Berlin mitteilte. Die 59 und 62 Jahre alten Frauen blieben unverletzt. Die Diebe entkamen mit ihrer Beute über den Parkplatz des Geschäfts in Richtung Maselakepark. Ob Kunden während des Überfalls im Geschäft waren, konnte die Polizei nicht sagen. Wie in diesen Fällen üblich, machte sie keine Angaben zur Höhe der Beute.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

