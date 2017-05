dpa

Beseitigung von Weltkriegsbombe: Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für die Beseitigung einer Weltkriegsbombe in der Cottbuser Innenstadt sind am Mittwoch planmäßig angelaufen. Etwa 1000 Cottbuser sollten am Morgen bis 08.00 Uhr ihre Wohnungen sowie Büros und Geschäftsräume in einem Sperrkreis rund um den Fundort des Blindgängers verlassen haben. Derzeit würden noch Straßen abgesperrt, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung.

Bauarbeiter hatten den Sprengkörper am Dienstag entdeckt. Die 50-Kilo-Bombe sei deutscher Herkunft und mit einem russischen Zünder versehen. Zunächst soll versucht werden, sie zu entschärfen. Wenn das nicht klappt, muss sie gesprengt werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 24. Mai 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen