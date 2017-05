Berlin verzichtet auf Braunkohle zur Energieerzeugung

Beim Verbrennen von Braunkohle entsteht viel Kohlendioxid, das den Treibhauseffekt mitverursacht. Berlin hat deshalb seinen letzten Braunkohlemeiler geschlossen und damit eine Vorreiterrolle übernommen.

Berlin (dpa/bb) - In der Metropole Berlin wird keine Energie mehr aus Braunkohle erzeugt. Die Anlage im Kraftwerk Klingenberg, die bislang Lausitzer Braunkohle verbrannte, wurde am Mittwoch nach mehr als 30 Jahren abgeschaltet. Als erstes der Bundesländer, die diesen Brennstoff nutzten, verzichtet Berlin damit auf Braunkohle. Strom und Wärme für rund 300 000 Haushalte kommen nun aus einem Gaskraftwerk am selben Standort. Für dessen Modernisierung hat Vattenfall 100 Millionen Euro investiert.