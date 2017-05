Berlin verabschiedet sich von Braunkohlenutzung

Berlin steigt aus der Braunkohlenutzung aus. Nach jahrzehntelangem Betrieb endet heute im Kraftwerk Klingenberg die Verbrennung von Lausitzer Braunkohle zur Wärme- und Stromerzeugung. Künftig arbeitet die Anlage im Stadtbezirk Lichtenberg, die gemeinsam mit einem Gaskraftwerk in Marzahn 300 000 Berliner versorgt, auf Basis von Erdgas. Der Betreiber Vattenfall hat in den Umbau 100 Millionen Euro investiert. Damit werden jährlich 600 000 Tonnen klimaschädigendes Kohlendioxid (CO2) eingespart.

Die Energiewende nimmt in Berlin also konkrete Formen an. Das Aus für die Braunkohleverbrennung war bereits in der vergangenen Legislaturperiode zwischen dem Energieriesen Vattenfall und der Politik vereinbart worden. Die neue rot-rot-grüne Koalition will nun den Ausstieg aus der Braunkohle in diesem Jahr sowie den Ausstieg aus der Steinkohle bis 2030 auch gesetzlich festschreiben.