Gericht: Verdacht auf illegales Autorennen nicht bestätigt

Der Motor eines PS-starken Autos heult auf. Auch ein Wagen daneben fährt zügig. Nur Sekunden später kommt es zu einem Unfall. Ein illegales Rennen?

Berlin (dpa/bb) - Im Prozess um einen Unfall mit drei Verletzten in Berlin-Reinickendorf sind zwei Autofahrer vom Vorwurf der Beteiligung an einem illegalen Rennen freigesprochen worden. Es sei nicht erwiesen, dass sich der 25- und der 32-Jährige einen Wettstreit liefern wollten, urteilte das Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch.