Offizieller Start für Erdbeersaison

Brandenburger Obstbauern können dank steigender Temperaturen und viel Sonne jetzt auf eine gute Erdbeerernte hoffen. Offiziell beginnt heute in Bensdorf (Potsdam-Mittelmark) die Erdbeersaison. Unklar ist, welche finanziellen Folgen die Landwirte nach den Frostschäden im März und April verkraften müssen.

In Brandenburg werden auf 400 Hektar Erdbeeren im Freiland angebaut. Dazu kommen etwa 15 Hektar in Gewächshäusern. Im Vorjahr wurden knapp 3300 Tonnen der süßen Früchte geerntet. Etwa 18 Prozent des Bedarfs in Berlin-Brandenburg kann durch märkische Erdbeerbauern gedeckt werden.