Rund 1000 Cottbuser von Bombenbeseitigung betroffen

Bauarbeiter haben am Dienstag in der Cottbuser Innenstadt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger soll voraussichtlich am Mittwoch beseitigt werden, wie die Stadtverwaltung ankündigte. Rund 1000 Cottbuser müssen dazu ihre Wohnungen sowie Büros und Geschäftsräume morgens bis 08.00 Uhr verlassen haben. Zunächst soll versucht werden, die Bombe zu entschärfen. Wenn das nicht klappt, muss sie gesprengt werden. Wie lange die Sperrzone bestehen bleiben wird, kann die Stadtverwaltung noch nicht absehen. Sie will als Notquartier für betroffene Anwohner eine Turnhalle zur Verfügung stellen.

Mehr als 20 Mitarbeiter des Ordnungsamtes, sowie Polizisten und Feuerwehrleute werden an dem Einsatz beteiligt sein. Die 50-Kilo-Bombe stamme aus deutscher Produktion und sei mit einem russischen Zünder versehen, hieß es. Auf Cottbus fielen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Bomben.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

