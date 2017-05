Bombe bei Bauarbeiten in Cottbus entdeckt

Bauarbeiter haben am Dienstag in Cottbus eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie soll voraussichtlich am Mittwoch gesprengt werden, wie die Stadtverwaltung ankündigte. Details zu möglichen Evakuierungen seien noch in der Abstimmung. Die 50-Kilo-Bombe sei deutscher Herkunft und mit einem russischen Zünder versehen. Auf Cottbus fielen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Bomben. Zuerst hatte die «Lausitzer Rundschau» über den Bombenfund berichtet.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen