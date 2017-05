64-Jähriger rast mit Auto in Schwedter Vorgarten: tot

Ein 64 Jahre alter Autofahrer ist in Schwedt (Uckermark) tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben kam er am Dienstagmorgen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, krachte in einen Vorgarten und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Obwohl ein Notarzt noch versuchte, den Mann an der Unfallstelle wiederzubeleben, starb er im Vorgarten.

