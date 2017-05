Landwirte erhalten Entschädigung für Gasleitungsbau

Das Eugal-Gasleitungs-Projekt nimmt in Brandenburg immer konkretere Formen an. Jetzt haben sich Landwirte und der Projektträger auf Rahmenbedingungen geeinigt, mit denen jetzt konkrete Verträge geschlossen werden können.

Teltow/Kassel (dpa/bb) - Der Bau der Erdgas-Fernleitung Eugal rückt näher. Der Brandenburger Landesbauernverband (LBV) hat jetzt mit dem Projektträger Gascade Rahmenbedingungen für Entschädigungszahlungen an Grundeigentümer und Landwirte ausgehandelt, die Äcker und Wiesen für die Trasse durch den Osten und Süden Brandenburgs zur Verfügung stellen. Das teilten Gascade und der LBV am Dienstag in Kassel und Teltow mit. Eine ähnliche Regelung war bereits mit sächsischen Landwirten getroffen worden.