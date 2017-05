dpa

Studie zum Rechtsextremismus in Ostdeutschland: In Kritik

Eine Studie zum Rechtsextremismus im Osten sorgt in der Union weiter für Unmut. Am Dienstag meldeten sich Volker Kauder, CDU-Fraktionschef im Bundestag, und sein Vize Arnold Vaatz aus Dresden zu Wort. In der «Bild-Zeitung» sah Kauder die Studie an der Grenze zu einem Skandal. Vaatz fand die Expertise «in ihrem Aufbau abwegig und wissenschaftlich höchst bedenklich». Die Studie war vorige Woche von der Ost-Beauftragten der Bundesregierung Iris Gleicke (SPD) vorgestellt worden. Die Zeitung «Die Welt» berichtete am Dienstag, die Göttinger hätten für ihre Untersuchung befragte Experten erfunden. Das Institut wies das entschieden zurück.

