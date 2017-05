Füchse Berlin gegen Magdeburg: «Spiel mit viel Bedeutung»

Die Füchse und der SC Magdeburg wollen das erfolglose Final Four im EHF-Pokal hinter sich lassen. Im Duell der Enttäuschten geht es um wichtige Punkte für die Europapokal-Teilnahme.

Berlin (dpa) - Die Berliner Füchse wollen sich mit einem Sieg im Bundesliga-Duell mit dem SC Magdeburg die Chance auf eine Qualifikation zur Handball-Champions-League erhalten. «Wir haben ein Spiel mit viel Bedeutung vor uns. Das ist jedem bewusst», sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic vor der Partie am Mittwoch (19.00 Uhr). Die Füchse auf Rang vier liegen nur einen Minuspunkt hinter dem Dritten aus Kiel. Die Position des Rekordmeisters könnte zur Teilnahme an der Königklasse reichen.

Gegner Magdeburg reiste wie die Füchse enttäuscht vom Final Four im EHF-Pokal aus Göppingen heim. Das Team aus Sachsen-Anhalt scheiterte im Halbfinale an Cupverteidiger Frisch Auf, die Füchse im Finale. «Ich hoffe, dass meine Mannschaft den Ausrutscher vom Wochenende gut verdaut haben wird. Wir werden alles versuchen und alles geben, da bin ich mir sicher», meinte Petkovic.

Auch Nationalspieler Fabian Wiede glaubt nicht an negative Folgen vom Final-Four-Wochenende. «Wir sind grundsätzlich gut drauf. Wenn wir alles abrufen, so wie gegen Saint-Raphael, bin ich guter Dinge», sagte Wiede, der mit den Füchsen im Halbfinale die Franzosen klar besiegt hatte.

Wiede war in Göppingen umgeknickt und hatte sich eine Blessur am Daumen zugezogen. Der Rückraumspieler gab jedoch Entwarnung: «Kein Problem.» Auch Torjäger Petar Nendadic wird trotz seines doppelten Bänderrisses im Sprunggelenk wie schon beim Final Four spielen können. «Wir rechnen mit seinem Einsatz», sagte Sportkoordinator Volker Zerbe. Dafür wird Rechtsaußen Mattias Zachrisson wegen einer Zerrung im Leistenbereich wohl ausfallen.