Skelett-Überreste bei Bauarbeiten entdeckt

Bei Bauarbeiten in der Cottbuser Innenstadt sind die Überreste eines weiblichen Skeletts entdeckt worden. Es gibt kein Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen, vermutlich handelt es sich um eine historische Grabstelle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Überreste waren am Montag unter einer ehemaligen Straße freigelegt worden. Vermutlich sei die Frau weit vor dem Zweiten Weltkrieg gestorben. Archäologen sollen nun die Umstände klären helfen.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

