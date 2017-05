dpa

Schüsse auf Café in Wedding: Zwei weitere Festnahmen

Zwei Wochen nach den Schüssen auf ein Café an der Groninger Straße in Berlin-Wedding hat die Polizei am Montagabend zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen. Der erste Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen konnte gegen 14.15 Uhr an der Altonaer Straße in Spandau vollstreckt werden. Ein weiterer Mann ist kurze Zeit später an der Heinz-Galinski-Straße im Wedding festgenommen worden.

Insgesamt sind damit nach Angaben der Polizei fünf Tatverdächtige wegen versuchten Mordes inhaftiert. Die Hintergründe seien in der organisierten Kriminalität zu sehen. Die Ermittlungen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin vom Morddezernat gemeinsam mit Kollegen aus dem Fachkommissariat zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität geführt.

Nach dem Angriff auf das Lokal waren bereits Haftbefehle gegen drei verdächtige Männer erlassen worden. Bei den drei Festgenommenen handelt es sich um Männer im Alter von 26, 31 und 33 Jahren.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen