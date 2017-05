dpa

EU-Bericht: Badestellen in Brandenburg sind ausgezeichnet

Die Badestellen in Brandenburg besitzen eine ausgezeichnete Qualität. Das ergab ein am Dienstag veröffentlichter Bericht zur Qualität der Badegewässer der Europäischen Umweltagentur. Insgesamt wurden 142 brandenburgische Badestellen untersucht. Für die Badestelle vor dem Campingplatz «Riegelspitze» am Glindower See in Werder (Landkreis Potsdam-Mittelmark) konnten keine Daten erhoben werden.

Nach dem Bericht erfüllen 97,8 Prozent der 2292 untersuchten Badestellen in Deutschland die EU-Mindeststandards. Nur fünf Stellen in Deutschland bekamen den Stempel «mangelhaft». Dabei handelt es sich um zwei Badeplätze in Niedersachsen, ebenfalls zwei Stellen in Baden-Württemberg und um eine in Mecklenburg-Vorpommern.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen