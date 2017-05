IHK: Konjunktur brummt in Brandenburg

Brandenburger Unternehmen beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage so gut wie noch nie. Nach verhaltenem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im Vorjahr zeige sich nun die Stärke der Firmen, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam am Dienstag nach der neuesten Konjunkturumfrage mit. Alles deute auf eine robuste Konjunkturentwicklung in diesem Jahr. Für Wachstum und privaten Konsum sorge unter anderem das niedrige Zinsniveau. Der Bau zeige sich als Konjunkturlokomotive, ergab die Umfrage im Bereich der IHK Ostbrandenburg. Kein einziger Betrieb habe angegeben, dass es ihm schlecht gehe. Das sei die beste Beurteilung der Lage seit 1994.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

