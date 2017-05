dpa

Laster in Oder-Spree umgekippt: mindestens fünf Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Fürstenwalde (Oder-Spree) sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Darunter soll sich auch ein Kind befinden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Güllelaster am Dienstag aus unbekannter Ursache auf ein anderes Fahrzeug gekippt. Weitere Fahrzeuge sollen in die Unfallstelle gekracht sein. Alle Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Angaben zur Schadenshöhe machte ein Polizeisprecher nicht.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 11:40 Uhr

