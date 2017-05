Güllelaster bei Fürstenwalde umgekippt - sechs Verletzte

Sechs Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Fürstenwalde (Oder-Spree) verletzt worden. Unter ihnen befand sich auch ein Kind. Nach Polizeiangaben geriet am Dienstagmorgen eine Sattelzugmaschine aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Ihr Gülleanhänger stellte sich in der Folge quer, kippte um und begrub unter sich ein entgegenkommendes Auto.

Rettungskräfte hatten später Mühe, dessen Fahrer aus dem Wagen zu bergen. Mit schweren Verletzungen wurde er dann umgehend in eine Klinik gebracht. Aufgrund des plötzlichen Unglücksfalls konnten drei nachfolgende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachten in die Unfallstelle. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht werden.