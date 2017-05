LSB-Chef: «Masterplan» für Olympiagelände

Die Diskussionen um die Zukunft des Olympiastadions reißen nicht ab. Landessportbund-Chef Klaus Böger will einen Masterplan für das gesamte Gelände. Aus der Leichtathletik gibt es weiter Kritik.

Berlin (dpa) - Die Pläne für einen möglichen Umbau des Olympiastadions erhitzen weiter die Gemüter. Aus der Leichtathletik mehren sich die kritische Stimmen, Berlins Landessportbund-Präsident Klaus Böger sprach sich dagegen für eine Neugestaltung des gesamten Olympiageländes aus. «Ich würde dringend anregen, jetzt nicht nur über neue Stadionkonzepte zu reden, sondern zügig einen Masterplan für das gesamte Olympiagelände aufzulegen», sagte der LSB-Chef in einem Interview der «Berliner Morgenpost» (Dienstag). «Um zu sagen, was wollen wir in nächster Zukunft auf diesen 140 Hektar machen.»