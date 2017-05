dpa

Waldbrandgefahr in Brandenburg steigt

Durch die Trockenheit zwischen Elbe und Oder steigt in märkischen Wäldern die Brandgefahr. Nach Angaben des Umweltministeriums gilt im Havelland am Dienstag die höchste Warnstufe fünf. In neun Regionen wie im Barnim, Elbe-Elster oder rund um Cottbus gilt die zweithöchste Warnstufe vier. Nur in der Uckermark, in der Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und in Oberhavel ist die Waldbrandgefahr mit der Stufe drei noch moderater. Da größere Regengüsse laut Deutschem Wetterdienst ausbleieben sollen, könnte die Waldbrandgefahr noch weiter ansteigen.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

