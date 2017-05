Kirchentag: Keine besondere Terrorgefahr

Nach dem Anschlag auf ein Konzert in Manchester sind die Sicherheitskräfte auf dem Evangelischen Kirchentag zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Es gebe aber «keine Anzeichen für eine besondere Terrorgefahr», sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Sicherheitsvorkehrungen seien ohnehin deutlich schärfer als bei vorherigen Kirchentagen.

Vom 24. bis 28. Mai werden in Berlin mehr als 100 000 Besucher erwartet. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein. Vor allem bei den Großveranstaltungen zum Auftakt am Mittwochabend und mit Ex-US-Präsident Barack Obama am Brandenburger Tor am Donnerstag soll es außerordentlich hohe Sicherheitsvorkehrungen geben. Dazu zählen auch Barrieren, damit keine Fahrzeuge in die Menge fahren können.