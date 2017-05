dpa

Entscheidung über neues Internet-Institut fällt

In Berlin fällt heute die Entscheidung über die Bewerbung Karlsruhes als Sitz des geplanten Deutschen Internet-Instituts. Die Stadt der höchsten Gerichte hofft auf dieses neue Markenzeichen. Im Wettbewerb um das aus Bundesmitteln finanzierte Institut stehen neben dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) aber noch Berlin, München, Hannover und Bochum. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) will ihren Beschluss am Mittag in Berlin verkünden. Das neue Institut soll die Folgen des digitalen Wandels für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft erforschen und Antworten darauf finden, wie er unser Leben verändert.

Letzte Änderung: Dienstag, 23. Mai 2017 05:31 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen