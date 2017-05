dpa

Sonderausschusses BER berät zu Baufortschritt und Krediten

Der Sonderausschuss des Potsdamer Landtags zum Hauptstadtflughafen BER will heute über den aktuellen Baufortschritt beraten. Dabei geht es auch um die seit langem nicht funktionierende Brandschutzanlage. Zudem soll über die finanzielle Ausstattung der Flughafengesellschaft und die Folgen von möglichen Kreditkündigungen durch die Europäische Investitionsbank diskutiert werden. Auch der Schallschutz oder die Folgen einer Offenhaltung des Flughafens Tegel stehen auf der Tagesordnung. Wann der neue Airport in Betrieb geht, ist noch unklar. Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup strebt einen Start im nächsten Jahr an.

