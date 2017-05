Flughafenchef sieht Finanzierung von BER als sicher an

Trotz des verlustreichen Debakels um den Bau des künftigen Hauptstadtflughafens sieht Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup die Flughafengesellschaft finanziell gut aufgestellt. «Die Liquiditätslage ist auskömmlich», sagte er am Dienstag im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags. Sie werde für die Fertigstellung des Airports reichen. Unter dem Strich habe die Flughafengesellschaft 2016 einen Verlust von 102 Millionen Euro eingefahren - wegen des noch immer nicht eröffneten Flughafens BER. 2015 hatte das Unternehmen wegen der Belastungen durch die Dauerbaustelle ein Minus von 138 Millionen Euro verbucht. Die Flughafengesellschaft gehört den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund.

Berlin (dpa) - Beim weiteren Ausbau des neuen Hauptstadtflughafens wollen die Verantwortlichen stärker auf die Kosten achten. Das geplante zusätzliche Abfertigungsgebäude neben dem Hauptterminal wird nun mit rund 100 Millionen Euro veranschlagt und würde damit halb so teuer wie bislang geplant, wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung ankündigte. Der Bau mit dem Kürzel T1-E für sechs Millionen Passagiere im Jahr soll Anfang 2020 fertig sein, ein Jahr früher als zuletzt geplant.

Der frühere Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatte den Bau schon als «Low-cost-Terminal» konzipiert. Einsparungen soll nun Modulbauweise in Industriebaustandard ohne Totalunternehmer bringen.

Auch der spätere Ausbau des zu klein geratenen Flughafens nach 2025 soll demnach preisgünstig und zudem aus Eigenmitteln des Unternehmens erfolgen. Ein Masterplan dafür soll bei der Aufsichtsratssitzung am 7. Juli besprochen werden. «Wir werden keine hochkomplexen Gebäude mehr konzipieren, die einen so hohen Standard haben, dass man sie am Ende nicht beherrschen kann», sagte Lütke Daldrup mit Blick auf das Hauptterminal.