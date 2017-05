dpa

Festnahme: Bundespolizei nimmt gesuchten Drogendealer fest

Die Bundespolizei hat am Flughafen Berlin-Schönefeld einen europaweit-gesuchten Rauschgiftdealer festgenommen. Der 31-jährige Mann, der am Sonntagabend aus Moskau kommend in Schönefeld landete, wurde per Europäischem Haftbefehl gesucht. Die tschechischen Behörden schrieben den Mann wegen Rauschgiftkriminalität in Tschechien zur Fahndung aus, wie die Bundespolizei mitteilte. Bei der Einreisekontrolle fanden die Polizisten den Haftbefehl - und nahmen den Mann fest. Am Montag sollte der 31-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

